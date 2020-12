LDC - PSG/Man United : Tuchel vante les qualités de Rashford et Fernandes

De passage en conférence de presse ce mardi soir, à la veille des retrouvailles avec Manchester United en Ligue des Champions, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a vanté les qualités de deux hommes forts des Red Devils : Marcus Rashford (attaquant, 23 ans) et Bruno Fernandes (milieu de terrain, 26 ans).

"Nous avons beaucoup d'estime pour lui. C'est un jeune adulte qui prend ses responsabilités sur le terrain et en dehors. Honnêtement je suis très impressionné par lui, je l'ai affronté trois fois, et à chaque fois j'ai vu un joueur humble, sympa. Niveau sportif, il est une grande menace avec sa vitesse, sa finition, sa capacité à marquer. Il est très précis dans la surface sur ses frappes, il est aussi fort dans le jeu aérien. C'est bien de voir un joueur sortant du centre de formation avoir autant d'impact", a indiqué le technicien allemand sur l'international anglais, avant de se confier sur le Portugais : "C’est impressionnant parce qu’il a eu une grande influence dès ses premières minutes à Manchester. C’est exceptionnel, parce qu’il y a une grande différence dans le jeu et la culture avec le Portugal. Il a tout amélioré chez lui ces dernières saisons, pas que dans son jeu mais aussi dans la prise de responsabilités. C’est un vrai leader sur le terrain. On va essayer de trouver des solutions contre lui, comme je l’ai dit c’est un joueur-clé mais il n’est pas seul".