LDC - PSG/OL : Sagnol redoute un 'énorme handicap'

La saison de Ligue 1 édition 2019-2020 est officiellement terminée depuis le 30 avril dernier, mais la saison du Paris Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais ne sont pas encore totalement finies. En effet, le club de la Capitale et le club rhodanien doivent encore prendre part aux finales des coupes nationales en août (Coupe de France et Coupe de la Ligue pour Paris, Coupe de la Ligue pour Lyon) mais aussi à la suite de la Ligue des Champions (Lyon a son huitième de finale retour à disputer, tandis que Paris est qualifié pour les quarts). Malgré un prochain retour aux entraînements et la perspective de jouer quelques matches amicaux d'ici là, Parisiens comme Lyonnais seront sûrement en manque de rythme face aux autres clubs européens, qui ont repris ou reprendront leur championnat dans les jours à venir. Un constat que déplore Willy Sagnol, le consultant de RMC Sport.

"Ce sera un énorme handicap. Je ne dis pas que ce n’est pas faisable mais ça sera un énorme handicap parce qu’on parle quand même de la Ligue des Champions. On ne parle pas de recommencer par un championnat en refaisant 3-4 matches ou pour finir un championnat où il faut gagner sa place", a lancé l'ancien latéral français au cours de l'émission Team Duga. "L’organisation des matches amicaux ? Oui, mais contre qui tu fais des matches amicaux et dans quelles conditions ? C’est toujours pareil avec les matches amicaux, à quel moment tu vas les faire dans ta préparation. Quel genre de préparation tu vas faire ? Parce qu’il y a des entraîneurs qui sont habitués à travailler sur l’intensité pendant les séances d'entraînement et d’autres qui ont l’habitude de travailler sur d’autres choses. Tout le monde va devoir s’adapter mais j’ai quand même peur que ce soit difficile", a poursuivi Willy Sagnol, et de conclure en estimant que les protégés de Thomas Tuchel devraient mieux pouvoir gérer ce manque de préparation que les hommes de Rudi Garcia, notamment grâce à leur qualité technique : "Après pour moi, ça sera beaucoup plus difficile pour Lyon que pour Paris. Parce que le PSG a quand même une qualité technique qui fait que même si physiquement ils sont moins bien, ils peuvent quand même avoir une certaine forme de gestion du match par de la possession de balle. Donc, je vois Lyon vraiment en difficulté à cause de ça".