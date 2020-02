LDC - Quand Aulas compare l'OL à l'Ajax Amsterdam

Opposé à la Juventus Turin en 8e de finale aller de la Champions League, mercredi soir, Jean-Michel Aulas aimerait probablement que Rudi Garcia et ses hommes suivent le parcours tracé la saison dernière par l'Ajax Amsterdam, qui avait sorti le club piémontais en quart de finale après avoir pris le meilleur sur le Real Madrid en 8e. Le président lyonnais va même plus loin en osant une comparaison avec l'écurie hollandaise, sensation de la dernière édition de la C1 (élimination par Tottenham en demi-finale).

"C’est prétentieux ce que je vais dire, ce sera pointé du doigt, mais Lyon est un petit Ajax", lâche Jean-Michel Aulas dans un entretien au Figaro. "Avec moins de résultats qu’on voudrait en Ligue 1, mais l’OL a ce qu’il faut pour créer un exploit fantastique. Si on ne le faisait pas, ça ne remettrait pas en cause tout ce qu’on a fait, car les fondations sont solides, tout est programmé et arrive à maturité."