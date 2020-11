LDC - Quatre clubs déjà qualifiés, cinq sont éliminés

Quatre clubs sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, grâce à leur victoire ce mardi. Il s'agit de Chelsea, Séville, la Juventus Turin et le Barça. En revanche, Rennes, Krasnodar, le Zénith Saint-Petersbourg, le Dynamo Kiev et Ferencvaros sont déjà éliminés de la compétition.

En effet, suite à leur victoire contre Rennes (1-2) et Krasnodar (1-2), Chelsea et Séville sont encore invaincus dans le groupe E et filent vers les huitièmes de finale. Par ailleurs, le Barça et la Juventus, qui se sont également imposés, à Kiev (0-4) et face à Ferencvaros (2-1), ont aussi décroché leur ticket pour les phases finales de la Ligue des Champions.

LES QUALIFIÉS

Barcelone

Juventus Turin

Chelsea

Séville

LES ÉLIMINÉS

Rennes

Krasnodar

Zénith St-Petersbourg

Dynamo Kiev