LDC - Quels scénarios possibles pour le PSG ce soir ?

Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte Istanbul Basaksehir dans le cadre de la 6e et dernière journée de phase de poules de Ligue des Champions. Plusieurs scénarios sont possibles pour le club de la capitale, la qualification et la 1e place du groupe H sont évidemment les objectifs pour les hommes de Thomas Tuchel.

Ainsi, si l'on observe les confrontations particulières entre les différentes équipes de ce groupe, le Paris Saint-Germain dispose de l'avantage sur Manchester United (1-2/3-1) et sur le RB Leipzig (1-2/1-0). Manchester United a de son côté battu le RB Leipzig (5-0) lors de la phase aller et dispose d'un avantage sur les Allemands. Favoris, les Parisiens seront 1es s'ils s'imposent contre les Turcs ce soir ou en cas de match nul, si Manchester United et le RB Leipzig s'accrochent également. En cas de contre-performance parisienne, additionnée à un succès des Anglais ou des Allemands, le PSG se retrouverait 2e. Enfin le pire scénario serait une défaite contre Basaksehir ainsi que d'un match nul entre Manchester United et le RB Leipzig, alors le club de la capitale serait éliminé.

Le PSG qualifié si...

Il ne perd pas face à Basaksehir

Il perd et il y a un vainqueur dans le match entre Leipzig ou Man United

Le PSG premier si...

Il bat Basaksehir

Le PSG éliminé si...