LDC - Qui pour remplacer Marco Verratti et Kylian Mbappé ?

Privé de Kylian Mbappé et désormais Marco Verratti, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, devra repenser son équipe pour son quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta (mercredi 12 août).

Depuis le 10 juillet, date du tirage au sort du final 8 de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est entré dans une longue phase de préparation en vu de son rendez-vous du 12 août. Un rendez-vous pris avec l'Atalanta, sensation du Calcio (3e à cinq points de la Juventus championne) et d'Europe avec un parcours inattendu jusqu'aux quarts de finale.

Sans expérience, la Dea avance avec toute l'insouciance qui caractérise son équipe de joueurs de seconde zone, qui petit à petit font monter leur cote de popularité sur la scène continentale. L'écurie italienne sera pleinement à redouter, bien qu'elle fasse office de petit poucet du final 8. Mais malheureusement pour Paris, sa malédiction a refait surface. Et à trois jours de l'échéance, Kylian Mbappé et Marco Verratti ne seront assurément pas dans le onze de départ.

Le PSG en 4-3-3 ?

Percuté par un tacle violent de Loic Perrin, et sorti avec une entorse à la cheville droite, le premier cité sera au mieux placé sur le banc, mais pourra retrouver la pelouse sans aucun doute pour une éventuelle demi-finale. Pour le second cité, les inquiétudes sont plus fortes. Victime d'une lésion à la cuisse à la suite d'un choc avec un partenaire à l'entraînement, l'Italien pourrait même manquer le reste de la compétition en cas de qualification.

Dans ce scénario, quelles solutions s'offrent à Thomas Tuchel ? L'entraîneur allemand ne devrait pas conduire un 4-4-2 comme il a l'habitude de le faire. Mais selon L'Equipe, l'intéressé pourrait se tourner vers un 4-3-3. Pablo Sarabia tiendrait la corde pour le poste d'ailier droit (aux côtés d'Icardi et Neymar) à la place de Mbappé, pendant que Leandro Paredes devancerait Ander Herrera et s'installerait juste derrière en milieu relayeur pour remplacer Verratti (aux côtés de Marquinhos et Gueye). L'Argentin, longtemps mis de côté par son coach, a retrouvé sa confiance et aurait de fortes de chances de prendre part à ce tant attendu Atalanta-PSG.

La composition probable du PSG contre l'Atalanta : Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Paredes, Marquinhos, Gueye - Sarabia, Icardi, Neymar