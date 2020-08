LDC - Raymond Domenech se paie Pep Guardiola !

Après la défaite de Manchester City en Ligue des Champions face à l'OL (3-1) hier soir, Raymond Domenech, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France (2004-2010), s'est encore fait remarquer sur Twitter. En effet, après avoir critiqué la défense de l'Atalanta le mois dernier, cette fois-ci, il s'en est pris à Manchester City et son entraîneur.

"On livre sterling à la vindicte populaire mais le vrai responsable du Brexit footballistique de Man City est bien la légende Pep (Guardiola) him self. Après celle du sens tactique des Italiens, c’est cette notion floue de la beauté du jeu qui chavire devant la réalité" a écrit Domenech.