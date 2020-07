LDC - Remo Freuler confiant pour l'Atalanta contre le PSG

Actuellement troisième de Serie A à deux journées de la fin du championnat, l'Atalanta Bergame est sans aucun doute la sensation de cette saison 2019-2020. Engagé en quart de finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, la Dea affrontera Paris le 12 août sur un match à Lisbonne pour le final 8.

Une opposition qui est loin de faire peur à Remo Freuler (28 ans), pierre angulaire de l'équipe. "Ce sont trois matchs secs, et sur ces rencontres on peut battre n'importe qui", a lâché le milieu de terrain suisse. "On y croit sinon nous n'irions même pas à Lisbonne." Paris est prévenu, le club lombard n'a peur de personne.