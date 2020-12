LDC - Rennes sort par la petite porte face au FC Séville (analyse et notes)

Le Stade Rennais poursuit sa descente aux enfers. Les Bretons s'inclinent (1-3) face au FC Séville lors de cette 6ème journée de Ligue des champions. Rennes termine quatrième et ne participera à aucune compétition européenne. Séville termine de son côté second derrière Chelsea et se qualifie pour les 8èmes de finale.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe E Rennes 1 - 30 - 2 FC Seville G. Rutter (P.) 86'

32' J. Koundé

47' Y. En Nesyri

81' Y. En Nesyri



LE FAIT DU MATCH

Séville marque, Rennes coule. Les Rennais avaient bien entamé la rencontre et étaient les premiers à mettre en danger leurs adversaires. Les Bretons ont fait les efforts et ont exercé un pressing intéressant qui s'est avéré plutôt productif puisque ce sont les hommes de Julien Stéphan qui ont tenté les premières frappes. Malheureusement pour le Stade Rennais, Jules Koundé est venu ouvrir le score. S'il restait encore environ une heure de jeu, ce but a tué les espoirs de Rennes.

LES BUTS

0-1 (33ème) : Ouverture du score de Séville ! Idrissi adresse un centre au second poteau pour Suso qui remet en retrait vers Jules Koundé. Ce dernier reprend d'une sublime volée de l'extérieur du pied gauche depuis l'entrée de la surface. Salin se fait lober par l'ancien bordelais.

0-2 (45ème) : Le FC Séville fait le break ! Une nouvelle fois depuis le côté gauche, c'est cette fois-ci un centre de Torres qui trouve Youssef En-Nesyri. L'international marocain devance Damien Da Silva et vient tromper Salin d'une superbe tête au premier poteau.

0-3 (82ème) : Le doublé pour Youssef En-Nesyri ! Sur une une contre-attaque magnifique, le FC Séville vient crucifier le Stade Rennais. Lancé par Rodriguez, l'international marocain prend de vitesse la charnière centrale rennaise et vient conclure face à Salin grâce à une superbe frappe croisée du pied gauche.

1-3 (86ème) : Rennes sauve l'honneur. Après une faute de Diego Carlos sur Camavinga dans la surface, l'arbitre de la rencontre désigne le point de pénalty. Georginio Rutter prend ses responsabilités et vient allumer la lucarne de Bounou.

L'HOMME DU MATCH

Oliver Torres tout en maitrise. L'espagnol n'a pas trouvé le chemin des filets mais a permis aux siens de dominer les débats ce soir. Le milieu de terrain de 26 ans a pris le jeu à son compte et a montré une maitrise technique incroyable dans cette rencontre européenne. Oliver Torres a délivré une passe décisive pour Youssef En-Nesyri sur le second but mais il est également à l'origine de l'ouverture du score du FC Séville. Très grande prestation pour l'ancien joueur du FC Porto.

LES CONSÉQUENCES

Le Stade Rennais termine dernier (4ème) de ce groupe avec seulement un point.

Le FC Séville (13 points) est qualifié pour les huitièmes de finale mais termine second derrière Chelsea (14 points).