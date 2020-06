LDC - RMC réclame de l'argent à l'UEFA

Avec l'arrêt des compétitions pendant plus de deux mois et la nouvelle version de la Ligue des Champions sur trois semaines, Altice, maison mère de RMC Sport, compte bien faire payer l'UEFA. Le groupe, en grandes difficultés financières, a fait savoir à L'Equipe qu'il allait demandé des réparations financières à l'UEFA concernant les droits TV (350 millions par an). RMC Sport estime ainsi que le Final 8 de la LDC n'a plus du tout la même attractivité que le format initial de la compétition, en match aller-retour.

"Le problème est le suivant : je n'ai vu personne jouer depuis mi-mars. Nous n'allons pas payer pour quelque chose que je n'obtiens pas, OK ? [...] Pour faire simple, je compte récupérer de l'argent, très rapidement" a lâché Patrick Drahi, propriétaire d'Altice. D'autres diffuseurs en Europe voudraient renégocier à la baisse les montants des droits TV de cette saison.