LDC - Rolland Courbis voit le PSG en finale

Au lendemain du tirage au sort du final 8 de la Ligue des Champions qui a offert au PSG une opposition engagée contre l'Atalanta Bergame, Rolland Courbis a pris la parole. Le chroniqueur pour RMC estime qu'il s'agit d'un bon adversaire en quart de finale, et voit Paris aller plus loin dans la compétition. "Quand on commente le tirage, boulevard ou traquenard, moi je dirais aucun des deux", explique l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. "Si on commente le tirage, on ne doit pas s’arrêter à l’Atalanta."

Courbis ajoute. "On évite Manchester City, le Real Madrid, le Bayern, on rencontre le vainqueur d’Atlético / Leipzig en demi-finale. On peut quand même, sans se faire de crise d’optimisme et en faisant gaffe évidemment, on peut penser que c’est un bon tirage. Le problème du PSG, ce sont les matches aller-retour. C’est peut-être mieux de rencontrer l’Atalanta sur un match. C’est sûr que le football reste le football, mais pour moi, on s’achemine vers une finale PSG / Manchester City." Une finale en guise de revanche, quatre ans après l'élimination des Franciliens face aux Citizens en quart de finale.