LDC - Ronaldo et la Juventus écrasent le Barça et finissent premiers du groupe ! (résumé et notes)

Ce soir, Messi et Ronaldo se sont retrouvés en Ligue des Champions. Dans ce duel de mastodontes, la Juventus de Ronaldo a dominé le FC Barcelone de Messi (0-3). Retour sur la rencontre.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe G FC Barcelone 0 - 30 - 2 Juventus Turin 13' Cristiano Ronaldo (P.)

20' W. McKennie

52' Cristiano Ronaldo (P.)



Ce soir, le FC Barcelone a reçu la Juventus Turin dans le cadre de la 6e et dernière journée de phase de poules de Ligue des Champions. L'attraction du soir a été les retrouvailles entre Lionel Messi (Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus). En effet, le Portugais a manqué le match aller car il avait été testé positif au coronavirus au moment de la rencontre. Après quelques minutes d'observation en début de match, le Brésilien Danilo s'est procuré la première occasion de la rencontre, avec une frappe puissante qui a fui le cadre de Ter Stegen, suite à un ballon en retrait de Ronaldo (9e). Le Portugais a obtenu quelques minutes plus tard un pénalty, suite à une faute du jeune Araujo dans la surface de réparation (12e). Il s'est chargé lui-même de la sentence, et a ouvert le score pour la Vieille Dame (0-1, 13e). Ronaldo a signé son tout premier but contre Messi dans une rencontre de Ligue des champions, son 133e en C1, son 3e cette saison. Les Catalans ont tenté de réagir immédiatement, avec un pressing haut, mais les Italiens, solides, sont restés en bloc et ont bien exploité leurs offensives. La Juve a d'ailleurs doublé la mise grâce à une magnifique reprise de volée de McKennie, sur un bon centre de Cuadrado de la droite (0-2, 20e).

Ce deuxième but a mis un coup de pression aux locaux, car Lionel Messi a réagi immédiatement et a obligé le vétéran Gianluigi Buffon à plonger au sol pour sortir le ballon (22e), suite à une frappe aux 20 mètres. Son coéquipier Pjanic a également tenté sa chance de loin, mais sa frappe est passée au-dessus du cadre de l'ancien gardien du PSG (30e). Ensuite, les offensifs espagnols ont échangé beaucoup de passes aux abords de la surface transalpine, sans pour autant être dangereux, à cause notamment d'une belle défense et d'une rigueur tactique des Turinois. Lionel Messi a décalé sur la gauche Jordi Alba qui lui a remis en retrait pour un classique côté catalan, le numéro 10 a alors enchaîné du gauche au point de pénalty, mais Buffon s'est interposé et a bloqué le ballon en deux temps (36e). Acculés, les Turinois n'ont pu que repousser les assauts des Catalans, avec notamment un Messi extrêmement mobile et libre. L'Argentin s'est encore montré dangereux en passant par la gauche, Alba a débordé et a centré vers Messi qui a plongé au premier poteau et a placé une reprise cadrée du pied gauche, stoppée par Buffon. McKennie a d'ailleurs un peu touché Messi sur sa frappe, mais pas de penalty pour le Barça après visionnage des images (45e+1). Ainsi, la Juve est revenue aux vestiaires avec un avantage de deux buts (0-2).

La main de Lenglet a changé le match

Dans le second acte, pour épauler un Messi bien seul en attaque, Koeman a fait entrer en jeu Martin Braithwaite à la place de Trincão, peu en vue en première mi-temps. Messi, encore lui, a frappé du pied gauche d'une vingtaine de mètres, mais Buffon a encore bloqué son tir. C'est le quatrième arrêt du gardien italien sur une tentative de l'Argentin. Les Turinois ont vite réagi, car après une remise en retrait de McKennie vers Ramsey, et alors qu'il y a eu une main de Lenglet dans la surface, le Gallois a décoché une belle frappe du pied droit détournée par Ter Stegen. L'arbitre, après intervention de la VAR, est revenu sur cette action pour siffler pénalty en faveur des hommes d'Andrea Pirlo (51e). Ronaldo a saisi cette opportunité pour inscrire un doublé, et donner provisoirement la tête du groupe à la Juventus, sous le regard vide de Lionel Messi (0-3, 52e). Le Portugais a désormais inscrit 17 buts lors de ses 21 derniers rencontres contre Barcelone toutes compétitions confondues.

Koeman a aussitôt changé sa défense, en faisant entrer en jeu Junior Firpo à la place de Jordi Alba, et le retour de Samuel Umtiti, à la place de son compatriote Clément Lenglet (56e). Jusque-là transparent, Griezmann a repris un coup-franc de Messi et s'est détendu pour dévier de la tête le ballon qui a buté sur la transversale de Buffon avant de sortir (58e). Peu après, Messi a encore tenté sa chance mais sa frappe a été une nouvelle fois repoussée par Buffon sur sa gauche, puis un hors-jeu de Braithwaite a été sifflé, alors qu'il a tenté de conclure cette action (65e). Ensuite, alors que Griezmann a pensé obtenir un pénalty suite à un contact avec de Ligt, l'arbitre central a finalement suivi son assistant pour signaler hors-jeu, de quoi agacer encore plus Ronald Koeman. De plus, quelques secondes plus tard, Bonucci a pensé inscrire un nouveau but suite à un corner et une déviation de Ronaldo, mais la VAR est encore intervenue pour annuler le but (75e). Par le biais d'un coup-franc, Messi s'est encore heurté à Buffon, qui a arrêté tous les tirs du numéro 10 du Barça ce soir (78e). Le capitaine du Barça a repris peu après du pied gauche un ballon de Griezmann en retrait. A ras de terre, Buffon s'est détendu et a offert un nouvel échec à l'Argentin en s'emparant du ballon solidement. L'Italien a écoeuré la Pulga ce soir. Les coéquipiers de Ronaldo, sorti à la 90e par Pirlo, ont conservé cet avantage, pour remporter ce match et ainsi prendre la 1e place à Barcelone (0-3).

Avec cette victoire, les Turinois terminent donc 1ers (15 points), et ont fait descendre le Barça à la 2e place (15 points) au goal-average particulier. En effet, les Catalans ont gagné à l'aller (0-2), mais la Vieille Dame a remporté ce match retour avec un but en plus (0-3). La Juve prend donc un avantage avec cette 1e place, en attendant le tirage au sort des huitièmes de finale de la compétition prochainement. A noter que la seule victoire de la Juventus jusque-là en déplacement sur la pelouse de Barcelone en Ligue des Champions remontait à avril 2003 (2-1).