LDC - Roxana Maracineanu évoque des fan zones pour la finale

Certains supporters du Paris St-Germain n'ont pas pu contenir leur joie, hier soir, après la qualification de leur club de coeur pour la finale de la Ligue des Champions, et se sont rassemblés dans les rues de la capitale, sans masque pour la plupart, augmentant ainsi les risques de contamination au coronavirus.

Pour éviter de nouvelles scènes de ce genre dimanche, date de la finale, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu a confié à BFM TV étudier la possibilité de "mettre en place des fan zones, un encadrement spécifique" pour permettre aux supporters de célébrer ensemble, tout en leur imposant de respecter les précautions sanitaires en vigueur. "Le sport doit rester une fête, mais en responsabilité. On peut et on doit adapter sa manière de célébrer", a ajouté l'ancienne nageuse.