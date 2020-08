LDC - Rudi Garcia justifie les titularisations de Toko Ekambi et Caqueret

A quelques minutes du match opposant la Juventus à Lyon (ce soir à 21h00), Rudi Garcia est revenu sur ses choix tactiques au micro de RMC Sport. Concernant la titularisation de Karl Toko Ekambi a la place de Moussa Dembélé, il a expliqué avoir effectué ce choix "pour avoir de la vitesse, du jeu combiné notamment avec Memphis Depay, ainsi que pour profiter de son sens du déplacement".

Au milieu de terrain, il a choisi de faire confiance à Maxence Caqueret. Un joueur qui selon lui "a confirmé, qui joue pour l'équipe, court pour l'équipe. Il commence à prendre de la maturité dans les duels même s'il doit s'étoffer un petit peu. Il nous donne plus de maîtrise technique au milieu. Ca nous donne un milieu un peu plus technique avec Bruno Guimarães et Houssem Aouar" a ensuite justifié le technicien des Gones.