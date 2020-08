LDC - Selon Nasser Al-Khelaïfi, le PSG 'mérite le trophée'

Après la qualification de son équipe en finale de la Ligue des Champions grâce à sa belle victoire ce soir face à Leipzig (3-0), Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a salué le match de ses hommes qu'il a jugé comme étant "parfait" ce soir. "C’est une soirée magnifique avec beaucoup de joie, on a fait un match parfait ce soir contre une équipe pas facile du tout. Je suis très heureux et fier de cette soirée, de nos joueurs, du staff technique, on a fait un grand match" a-t-il déclaré au micro d'RMC Sport après la rencontre.

"C’est un rêve, j’espère qu’il ne va pas s’arrêter là. On veut continuer, on a mérité cette soirée magnifique et historique. (…) On mérite ce trophée on veut aller le plus loin possible et on va tout donner" a poursuivi le dirigeant, avant de dédier ce succès aux supporters parisiens : "les supporters sont très importants pour nous (…) cette victoire ils l’attendent depuis longtemps c’est pour eux aussi ".