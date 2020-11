LDC - Séville renverse Krasnodar, la Juve, le Barça et Dortmund font le boulot : le récap' de la soirée

Comme souvent dans ces soirées de Ligue des Champions cette saison, il y a eu énormément de buts ce mercredi soir !

On commence ce tour d'Europe avec la Juventus Turin, qui est allée s'imposer à Ferencvaros 4-1 grâce à des doublés d'Alvaro Morata et de Paulo Dybala. Chose étonnante, Cristiano Ronaldo, de retour dans le XI de départ, n'a pas trouvé la faille face aux Hongrois ! Dans l'autre rencontre du groupe G, le Barça s'est imposé, difficilement, 2-1 face au Dynamo Kiev au Camp Nou. Si Lionel Messi a ouvert la marque sur pénalty dès la 5ème minute, les Catalans ont été contraints d'attendre la seconde mi-temps pour doubler la mise, par l'intermédiaire de Piqué (65ème). Le jeune talent Tsygankov a réduit la marque pour les Ukrainiens (75ème). Mais celui qui a tiré son épingle du jeu est, sans contestation possible, le jeune portier ukrainien Ruslan Neshcheret. Ce dernier termine la rencontre avec 12 arrêts !

Le Borussia Dortmund repart de Belgique avec les trois points ! Face au Club Bruges, les Marsupilamis se sont offerts une jolie victoire 3-0. Thorgan Hazard, dans son pays natal, a ouvert la marque pour le BvB, suivi d'un doublé de l'inévitable Erling Haaland. Avec cette victoire, Dortmund passe en tête du groupe F, grâce notamment au match nul entre la Lazio et le Zénith en début de soirée (1-1).

Enfin, dans le groupe de Rennes, Séville a remporté une victoire au mental face à Krasnodar. Menés 0-2 au bout de 20 minutes, les Andalous ont renversé la vapeur en une demi-heure. Juste avant la pause, Rakitic a réduit la marque (42ème), suivi d'un doublé de En-Nesyri en trois minutes (69ème, 72èmes). Séville, qui a passé la deuxième mi-temps en infériorité numérique, est deuxième de la poule E, à égalité avec Chelsea, vainqueur de Rennes (3-0).

LES RÉSULTATS DE LA SOIRÉE

Groupe E

Chelsea - Rennes : 3-0

Séville - Krasnodar : 3-2

Groupe F

Zénith Saint-Pétersbourg - Lazio : 1-1

Club Bruges - Dortmund : 0-3

Groupe G

Barcelone - Dynamo Kiev : 2-1

Ferencvaros - Juventus : 1-4

Groupe H