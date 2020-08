LDC - Thiago Silva espère 'fêter son dernier match avec un titre'

Après la victoire face à Leipzig ce soir (3-0), synonyme de qualification en finale de la Champions League, le capitaine Thiago Silva (35 ans) a réagi à la performance historique de son équipe sur RMC Sport. "Ce n’était pas facile, il y a eu des moments très difficiles, mais on a mérité d’être en finale. Je suis très fier de l’équipe, du comportement qu’on a eu. On a essayé de jouer jusqu’à la fin. Devant on sait qu’on est très forts, on peut marquer à chaque match" a-t-il déclaré. "C’est historique, mais ce n’est pas la fin. Il faut fêter, mais on doit se reposer pour dimanche parce que ce ne sera pas un match facile" a ensuite prévenu le défenseur central.

Le Brésilien a également évoqué son potentiel dernier match avec Paris : "pour l’instant oui, c’est mon dernier match" a-t-il rétorqué. "J’espère qu’on pourra le fêter avec un titre, je suis venu pour ça en 2012. Cette année on arrive en finale, maintenant il faut le mériter pour gagner". Silva n'a pas caché son désir de vouloir continuer avec le club de la capitale, assurant au passage que son coeur restera "toute (sa) vie rouge et bleu".