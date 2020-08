LDC - Thierry Henry soutient le PSG avant la finale !

Via un petit tweet posté ce dimanche soir, Thierry Henry a adressé son soutien au Paris Saint-Germain, qui dispute sa première finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. L'ancien attaquant français, aujourd'hui coach à Montréal, demande à Kylian Mbappé et Neymar de ramener la coupe aux grandes oreilles en France. "Le moment est venu les gars. Ramenez-le pour le football français." a-t-il rédigé.

The time is now guys. Bring it back for French football. @neymarjr @KMbappe 🇫🇷 ⚽️ 🏆 pic.twitter.com/pIBhYyDols