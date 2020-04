LDC - Thomas Tuchel raconte les coulisses de PSG-Dortmund

Thomas Tuchel avait un plan. Le coach allemand explique dans une interview avec BeIN Sports comment il a préparé le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund (victoire 2-0), dans la foulée de la défaite concédée dans la Ruhr à l'aller (2-1). "J'ai eu un plan dans l'avion après le match aller", révèle-t-il. "Dans l'avion, j'ai créé un plan pour ce match retour. Parfois, ça vient comme ça. J'ai écris des choses et on a gardé ce plan. On était privé de Thiago (Silva), de nos supporters, de Kylian (Mbappé) qui avait de la fièvre, de Marco Verratti et Thomas Meunier (suspendus). Ce n'était pas facile, mais j'ai toujours eu l'impression que l'équipe voulait gagner." Tuchel raconte même l'arrivée au stade dans le bus, escorté par une foule dense de supporters venus se masser aux abords du Parc des Princes. "L'atmosphère dans le bus, tout le monde a commencé à chanter... C'était très spécial."

Quant à ce qu'il s'est passé sur le rectangle vert, l'entraîneur parisien se félicite d'une première mi-temps emballante, suivie d'une deuxième plus "solide". "On a joué une première mi-temps très offensive, on a créé des occasions, contrôlé le match. Après le deuxième but, on a donné l'impression qu'on avait des chances de perdre, on était un peu plus bas", reconnaît Tuchel. "On a vraiment très bien défendu, c'était une performance très solide." La prochaine devra attendre : la L1 ne devrait pas reprendre avant le 17 juin alors que l'UEFA envisage de ne relancer la Champions League que début août. "Normalement, on veut utiliser des émotions comme celle-là pour continuer, mais maintenant c'est vraiment bizarre", poursuit Tuchel. "On doit attendre."