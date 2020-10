LDC - Toujours positif au coronavirus, Cristiano Ronaldo est incertain pour Juve-Barça

Positif au coronavirus la semaine passée, pendant la trêve internationale et le rassemblement du Portugal, Cristiano Ronaldo est actuellement à l'isolement à Turin pour revenir le plus vite possible avec la Juve. L'attaquant portugais de 35 ans ne présente aucun symptôme à ce jour mais il reste, encore aujourd'hui, positif au coronavirus.

C'est une mauvaise nouvelle pour Andrea Pirlo, puisque la Juve reçoit le Barça le 28 octobre prochain. Pour espérer voir un duel entre Messi et Ronaldo, CR7 devra présenter un test négatif d'ici le début de la rencontre.