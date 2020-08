LDC - Tuchel salue la grande performance de Neuer

Le PSG s'est incliné contre le Bayern Munich (1-0) pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire hier soir. Les Parisiens, qui ne sont pas parvenus à trouver le chemin des filets, ont dû faire face à un Manuel Neuer des grands soirs. Le gardien allemand de 34 ans a tout simplement remporté tous ses duels. "Neuer, qui frôle presque la concurrence déloyale, est malheureusement en pleine forme pour nous au mauvais moment, depuis des semaines maintenant. Il a porté le jeu des gardiens à un autre niveau", a analysé Thomas Tuchel à l'issue du match.

Le club de la capitale a eu les occasions pour ouvrir le score mais le portier bavarois était infranchissable. "La qualité de Neuer a encore été incroyable. A cause de ça, ça n'a pas été possible de marquer le premier but", a estimé l'entraîneur parisien. Neuer a été, de loin, le meilleur joueur de la rencontre hier soir. Comme un bon capitaine, il a conduit son équipe vers le sixième sacre en LDC de son histoire.