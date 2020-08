LDC - Un 4-3-3 pour défier Leipzig avec Kylian Mbappé, sans Mauro Icardi !

À un peu plus de deux heures du coup d'envoi, la composition du Paris Saint-Germain pour défier Leipzig a fuité dans la presse. En effet, L'Equipe et RMC ont annoncé, d'une même voix, la mise en place d'un 4-3-3 avec l'absence de Mauro Icardi au coup d'envoi. L'attaquant argentin, transparent face à l'Atalanta, débutera sur le banc au profit de Kylian Mbappé, de retour de blessure. Angel Di Maria, suspendu lors du quart de finale, est lui aussi de retour et remplacera Pablo Sarabia.

Neymar, étincelant dans son rôle de numéro 10 face à l'Atalanta, débutera à gauche mais il pourrait très vite retrouver l'axe du terrain et un poste de meneur de jeu selon le scénario de la rencontre. Le milieu de terrain connaît aussi un bouleversement puisqu'Idrissa Gueye, un temps incertain, ne démarrera pas la rencontre. Leandro Paredes le remplace dans le XI de départ, aux côtés de Marquinhos et d'Ander Herrera. En défense en revanche, rien ne change puisque les quatre défenseurs qui ont affronté l'Atalanta seront alignés. Enfin, au poste de gardien de but, Sergio Rico remplace Keylor Navas, blessé.

La compo du PSG : Rico - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Paredes, Marquinhos, Herrera - Di María, Mbappe, Neymar