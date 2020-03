LDC - Un Josip Ilicic titanesque envoie l'Atalanta en quart, Leipzig facile face à Tottenham

Pas de surprise mais du spectacle dans les deux rencontres de Ligue des Champions. L'Atalanta, au terme d'un match riche en buts, et Leipzig ont composté leur billet pour les quarts de finale.

Le public de la Mestalla aurait pu assister à un match incroyable, ce mardi soir, entre Valence et l'Atalanta Bergame (victoire 1-4 des Italiens à l'aller). Mais avec l'épidémie de coronavirus, les 22 acteurs ont évolué dans un stade vide sans pour autant être gêné par ce silence de cathédrale. En effet, on a pu entendre le bruit des filets à sept reprises ce soir, trois fois en faveur de Valence, quatre pour l'Atalanta (3-4). La rencontre s'est emballée rapidement grâce à la soirée cauchemardesque de Mouctar Diakhaby, qui a offert deux pénaltys aux Italiens en première période (2ème, 45ème : 1-2). Deux occasions transformées, facilement, par Ilicic, intenable ce soir. Entre les deux coups de sifflet de l'arbitre, Valence avait égalisé par l'intermédiaire de Kevin Gameiro (21ème).

En deuxième période, les Espagnols recollent de nouveau au score, là encore par l'intermédiaire de l'attaquant français. Sur un bon centre côté droit de Torres, l'ex-Parisien surgit au premier poteau et lâche une tête gagnante devant Sportiello (51ème, 2-2). De quoi offrir un second souffle à Valence, qui va même prendre l'avantage sur un joli lob de Ferran Torres (67ème, 3-2). Mais l'Atalanta ne s'inquiète pas pour autant et va continuer à pratiquer son football léché grâce à Ilicic. Intenable, le Slovène a calmé les ardeurs espagnoles avec un triplé, quatre minutes plus tard (71ème, 3-3). A dix minutes du terme, le Lombard a conclu sa prestation incroyable avec son quatrième but (81ème, 3-4). Avec une large victoire 8-4 en cumulé, l'Atalanta va disputer son premier quart de finale de LDC, après avoir disputé ses premiers huitièmes.

Tottenham ne fait pas le poids face à Leipzig

En Allemagne, Leipzig a eu la chance de pouvoir profiter de son public pour célébrer sa qualification pour les quarts de la Ligue des Champions. Dominateurs à Londres il y a 3 semaines, les Allemands n'ont fait qu'une bouchée des Spurs ce soir, avec une victoire 3-0. La grande partie du spectacle s'est déroulée en première période, avec un doublé de Marcel Sabitzer (10ème, 22ème). L'Autrichien a profité des largesses défensives et de la maladresse de Lloris, notamment sur le premier but, pour trouver le chemin des filets. En fin de match, Forsberg a terminé cette belle soirée du côté de Leipzig (87ème). Les Spurs de José Mourinho, finalistes l'an dernier, quittent prématurément la LDC...