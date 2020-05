LDC - Un nouveau lieu à l'étude pour accueillir la finale

Alors que la possibilité de disputer la finale de la Ligue des Champions (précédée d'un "Final Four") à Istanbul était étudiée, le New York Times nous informe qu'elle pourrait finalement se dérouler à Lisbonne. Ce choix serait notamment lié à l'instauration d'un huis clos obligatoire pour l'ensemble des matchs de football, ainsi que les nombreuses restrictions mises en place concernant les déplacements sur le territoire européen. L'objectif serait donc de limiter les trajets des équipes encore en course dans la compétition. Plusieurs pistes sont à l'étude, mais celle de Lisbonne semble se démarquer d'après Cadena COPE.

La finale de la Ligue Europa devrait, de son côté, se tenir en Pologne à Gdansk. Une décision devrait être rendue après la réunion du comité exécutif de l'UEFA, prévue le 17 juin prochain.