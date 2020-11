LDC - Un tout petit PSG s'arrache pour vaincre le RB Leipzig (résumé et notes)

Malgré une prestation d'ensemble très terne, le Paris Saint-Germain s'est imposé face au RB Leipzig (1-0), ce mardi soir au Parc des Princes. Grâce à ce court succès obtenu dans le cadre de la 4ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, les Rouge-et-Bleu se replacent dans la course à la qualification. Pour la manière, en revanche, il faudra repasser.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe H Paris 1 - 01 - 0 RB Leipzig Neymar (P.) 11'



Disposés en 4-3-3, les joueurs du Paris Saint-Germain ont, comme à l'aller à la Red Bull Arena, très vite pris les devants dans cette rencontre. En effet, après un petit round d'observation, les Rouge-et-Bleu ont fait mouche sur leur première véritable incursion dans le camp allemand. Sur un très léger accrochage de Marcel Sabitzer, déjà à la peine face à Neymar quelques petites secondes auparavant, Angel Di Maria s'est écroulé et l'arbitre central a désigné le point de penalty (9ème). D'une frappe du plat du pied droit à ras de terre, Neymar a alors trompé Péter Gulácsi, pourtant parti du bon côté et qui a effleuré le cuir (1-0, 11ème). Une entame de match idéale pour les Parisiens, qui, suite à cette ouverture du score, ont reculé de manière assez incompréhensible. Positionnés très - trop ? - bas sur la pelouse, les hommes de Thomas Tuchel ont laissé le ballon aux Allemands, qui se sont rapidement rapprochés dangereusement de la cage francilienne. D'une lourde frappe, Marcel Sabitzer a contraint Marquinhos à dévier le cuir en corner (12ème). Sur ledit corner, botté par Christopher Nkunku, Dayot Upamecano, bien placé, a placé un gros coup de casque. Heureusement pour Paris, Keylor Navas a su se montrer impeccable, claquant la sphère au-dessus du but (12ème). Emil Forsberg s'est ensuite essayé, dans l'axe du but, des 25 mètres, sans plus de réussite (13ème).

Seulement 37.2 % de possession pour Paris, presque un record...

Malmené, le Paris Saint-Germain a tenté de répliquer, timidement, sur des contres. Trouvé sur la gauche de la surface par Neymar, Kylian Mbappé a tenté un retourné qui n'a pas attrapé le cadre (15ème). Une maigre réaction pour des Rouge-et-Bleu asphyxiés par le pressing et l'impact allemand. Mais, heureusement pour les pensionnaires du Parc des Princes, qui ont éprouvé d'énormes difficultés dans la relance avec des trop nombreux ballons dégagés à la va-vite, les Roten Bullen ont affiché un gros manque de précision dans leurs derniers gestes. Paris a certes subi pendant de très longues minutes mais les grosses occasions allemandes ont été rares. Deux ont toutefois été à signaler en fin de ce premier acte. Sur la première, une frappe en force décochée par Amadou Haidara, Keylor Navas n'a pas été surpris par la déviation d'un de ses coéquipiers et a repoussé le danger (38ème). De façon temporaire seulement. Car le RB Leipzig s'est offert une seconde grosse opportunité de recoller à la marque. Après un bon débordement de Dani Olmo dans le couloir droit, Emil Forsberg a reçu un très bon ballon de l'Espagnol. Pourtant seul au point de penalty, l'attaquant suédois n'a pas su exploiter le bon centre de son partenaire, expédiant sa reprise de volée au-dessus de la cage parisienne (45ème+1).

