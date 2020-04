LDC - Une nouvelle date fixée pour la finale de la Champions League

Alors que l'UEFA doit se réunir le 23 avril prochain pour se déterminer sur des plans de reprise et de fin de saison, qui auront mécaniquement des incidences sur les championnats domestiques, on apprend chez nos confrères de la BBC qu'une date a déjà été envisagée pour la finale de la Ligue des Champions. L'instance européenne aurait pour l'instant programmé le point d'orgue de cette édition 2019-2020 au samedi 29 août, comme prévu à Istanbul. La finale de l'Europa League aurait elle lieu trois jours plus tôt (26 août) à Gdansk.

Deux options seraient envisagées pour finaliser le calendrier à cette date du 29 août : jouer les quarts de finale et la suite de la compétition entre juillet et août, au format classique (matchs aller-retour), ou disputer le reste de cette phase finale une fois les championnats domestiques terminés, c'est-à-dire à partir de début août, avec des matchs à élimination directe, potentiellement condensés sur un mini-tournoi d'une semaine. Pour rappel, le PSG, l'Atlético, Leipzig et l'Atalanta sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Juventus - Lyon, Manchester City - Real Madrid, Bayern - Chelsea et Barça - Naples restent encore à jouer dans le cadre des 8es de finale retour.