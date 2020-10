LDC - Valbuena pense déjà à son retour au Velodrome

Mathieu Valbuena est depuis plus d'un an un joueur de l'Olympiakos. Avec 9 buts inscrits et 23 passes décisives délivrées la saison dernière, l'ancien joueur de l'OM fait maintenant les beaux jours du club grec. Dans une super forme en ce moment, le milieu de terrain de 36 ans s'apprête à recevoir ce mercredi soir son "club de coeur" pour la première journée de Ligue des champions, qui s'annonce être un match spécial. "Avec tout ce que j'ai vécu là-bas, retrouver l'OM sept ans après mon départ, encore plus avec l'Olympiakos où je m'épanouis complètement, c'est magnifique. On ne va pas se mentir, ça va être particulier" a avoué l'international français.

Alors qu'il s'apprête à recevoir les Marseillais, Mathieu Valbuena pense déjà au match retour au stade Vélodrome. Lors de son retour en 2015 sous le maillot de l'OL, les supporters phocéens lui avaient réservé un accueil hostile. Une poupée à son effigie était notamment pendue à une potence en bas du virage Sud. Celui qui a été champion de France avec Deschamps en 2010 sous le maillot bleu et blanc voit cette rencontre comme une seconde chance. "Cette rencontre m'avait touché, même si j'étais resté très sobre. Quand vos supporters vous ont adulé, que vous revenez et qu'il se passe ça, ça fait bizarre. (...) Maintenant, j'ai cette opportunité de pouvoir y rejouer dans un autre contexte. C'est une belle histoire, ça ne pouvait pas rester comme ça. Même si le match est à huis-clos, c'est une chance pour moi. Ca sera d'ailleurs surement ma dernière en tant que joueur au Vélodrome, donc je veux en profiter" a déclaré Mathieu Valbuena dans un entretien à France Football.