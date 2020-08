LDC - Verratti a déjà la tête à l'Atalanta

Acteur principal de la victoire du Paris Saint-Germain contre Lyon (0-0/6-5 TAB) en Coupe de la Ligue, Marco Verratti s'est confié au micro de France 2 sur la performance de son équipe. "On est contents de ce match, c'était difficile face à une bonne équipe", lance l'Italien. "Jouer un match de 120 minutes, après un arrêt de quatre mois... On a souffert. C'est beau de gagner à la fin."



Mais alors qu'il vient d'officialiser un quadruplé national (Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue), le PSG a désormais pleinement la tête à la Ligue des Champions et son quart de finale contre l'Atalanta. "On va faire la fête et demain, on pensera à un autre grand match", indique Verratti. "Marquinhos et Thiago Silva vont bien (sortis durant le match), ils ont eu un peu des crampes. Jouer 120 minutes, ce n'est pas simple, mais ce n'est rien de grave."