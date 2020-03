LDC - Villas-Boas salue la qualification du PSG

Hier soir, malgré un Parc des Princes entièrement vide, le Paris Saint-Germain a renversé la vapeur pour s'offrir le Borussia Dortmund (2-0, résume et notes) et un billet bien mérité pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une très belle prestation d'ensemble et un bon résultat salués par André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

"Ils ont bien fêté, ils ont bien joué. J’ai regardé le match et quand j’ai vu Neymar et Cavani défendre en bloc bas, tu sens que l’équipe voulait bien faire. Je les ai trouvé bien compétents", a indiqué le technicien lusitanien devant les médias, et de se projeter sur le prochain Classico : "Ah oui ça oui, ils seront libérés et motivés. Ils vont arriver ici motivés".