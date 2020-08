LDC - Zinédine Zidane salue le 'parcours exceptionnel' du PSG

Au cours d'un entretien accordé à l'AFP, en marge d'un programme de présentation d'un programme sportif et éducatif baptisé "Zidane Five Club", Zinédine Zidane a évoqué le magnifique parcours des clubs français en Ligue des Champions. Le PSG, finaliste de la LDC, et l'OL, demi-finaliste face au Bayern ce mercredi, ont reçu les compliments du technicien du Real, qui a remporté 3 Ligue des Champions avec Madrid.

"Dans tous les cas, ils sont en finale, c'est déjà un parcours exceptionnel. C'est la première fois qu'ils sont en finale de la Ligue des champions, Lyon est en demi-finale. C'est top pour les clubs français" explique-t-il. "On parle beaucoup de la Ligue 1 Uber Eats (en mal, NDLR). Je dis que la Ligue 1 est une bonne Ligue, un championnat compliqué, difficile, et là de voir les équipes françaises se débrouiller en Ligue des champions, c'est bien".