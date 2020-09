LDN - Allemagne - Espagne : Les compos officielles

Retour de la Ligue des Nations, un an et demi après le final-4 gagné par le Portugal à domicile. Ce soir dix matchs sont au programme de la soirée donc le choc de la division A entre l'Allemagne et l'Espagne à Stuttgart. A moins d'une heure du coup d'envoi (20h45), découvrez les compositions officielles de la rencontre.

ALLEMAGNE - ESPAGNE

Allemagne : Trapp - Kehrer, Sule, Can, Gosens - Rudiger, Kroos (cap) - Draxler, Gundogan, Sané - Werner

Espagne : De Gea - Carvajal, Ramos (cap), P.Torres, Gaya - Thiago, Busquets, Fabian - Navas, Rodrigo, F.Torres

⚠️ OFICIAL | ¡¡Ya tenemos el ONCE de España!!



📝 ¡Estos son los elegidos por Luis Enrique para el regreso de la @SeFutbol!#SomosEspaña 🇪🇸#SomosFederación pic.twitter.com/q8Dvww2QVh — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 3, 2020