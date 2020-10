LDN - Croatie - France : le résumé et les tops/flops (vidéo)

Retrouvez notre résumé vidéo concernant le match entre la Croatie et l'Équipe de France. Les Bleus, qui l'ont emporté 2-1, ont encore une fois prouvé leur invincibilité face à leurs adversaires, qui n'ont jamais remporté le moindre match contre eux. Au programme, le fil de la rencontre avec les grosses occasions et surtout les tops et les flops de la rédaction (voir l'intégralité des notes). Un véritable choc au sommet pour ce remake de la finale de la CDM 2018.

