LDN - Kevin De Bruyne juge les calendriers surchargés

Alors que la Belgique s'apprête à affronter pour la 3ème journée de Ligue des Nations l'Angleterre ce dimanche à 18 heures, Kevin De Bruyne déplore l'enchainement des matchs et de ne pas avoir suffisamment de repos. En conférence de presse, le joueur de Manchester City s'est plaint de son calendrier qu'il juge surchargé.

"L'été dernier, je n'ai eu que 8 ou 9 jours de vacances et je n'ai pas pu partir car ma femme était enceinte", révèle le milieu de terrain de 29 ans qui a connu la naissance de son 3ème enfant en septembre. "Si la saison va à son terme, cela me fera donc 2 ans sans vraie pause. Or, c'est important pour la tête et le corps. Mais personne n'écoute les joueurs. On ne parle que d'argent mais des blessures vont arriver" s'est alarmé Kevin De Bruyne.