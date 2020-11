LDN - L'Albanie monte en Ligue B, la Lituanie se maintient en Ligue C !

Ce mercredi, avant la grosse soirée Ligue des Nations, les équipes du Groupe 4 de la Ligue C se sont affrontées à 16h00 pour cette ultime journée. Le match entre l'Albanie et la Biélorussie était utile pour déterminer le premier du groupe, et donc le promu en Ligue B, et c'est les Albanais qui ont fait la différence (3-2). Cikalleshi s'est offert un doublé, et Manaj a inscrit le troisième but.

Dans le match de la peur, la Lituanie a renversé le Kazakhstan en toute fin de match. Les Kazakhs ont ouvert la marque à la 38ème minute, mais les Lituaniens ont répondu dans la foulée avec une égalisation à la 40ème. En fin de deuxième mi-temps, Novikovas (90e +4) offre le maintien à la Lituanie ! Les Kazakhs, barragistes, tenteront de se maintenir dans les prochaines semaines.