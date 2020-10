LDN - L'Allemagne accrochée par la Suisse, l'Espagne chute en Ukraine : le récap' des matches de la soirée

Sept rencontres de Ligue des Nations se sont disputées ce mardi soir. Face à la Suisse, à domicile, l'Allemagne a dû s'employer pour arracher le partage des points (3-3). L'Espagne n'a pas fait mieux, et même pire, en s'inclinant sur la pelouse de l'Ukraine (1-0).

Coup de tonnerre dans le Groupe 4 de la Ligue A. En déplacement au Stade Olympique de Kiev, l'Espagne, malgré une nette domination, s'est inclinée sur la plus petite des marges (1-0). La Furia Roja a cédé peu après l'entame du dernier quart d'heure sur une réalisation signée de l'attaquant du Dynamo, Viktor Tsyhankov, parfaitement servi par Andriy Yarmolenko (76ème). Malgré ce revers malvenu, le premier dans la compétition, les protégés de Luis Enrique conservent la tête du classement de la poule (7 points), une longueur devant l'Ukraine (6 points) et l'Allemagne (6 points).

Car, dans le même temps, au RheinEnergieStadion de Cologne, la sélection d'outre-Rhin a arraché le match nul face à la Suisse (3-3). Rapidement menée par une Nati inspirée, qui a fait la différence de façon précoce par Mario Gavranović (5ème) et Remo Freuler (26ème), la Nationalmannschaft a réagi grâce à Timo Werner (28ème) et Kai Havertz (55ème). Si Mario Gavranović a replacé la sélection helvète en tête (57ème), ce nouvel avantage n'aura durée que quelques petites minutes. Trois pour être exact, le temps que Serge Gnabry ne remette les deux sélections dos à dos (60ème), une bonne fois pour toute.

Dans les autres résultats de la soirée, concernant le groupe 1 de la Ligue C, Azerbaïdjan et Chypre se sont neutralisés (0-0), tandis que le Monténégro de Stevan Jovetic s'est fait surprendre à la maison par le Luxembourg (1-2). Dans la Ligue D, Malte et les Îles Féroé se sont imposés dans le groupe 1, respectivement en Lettonie (0-1) et face à Andorre (2-0). Enfin, dans la poule 2, le Liechtenstein et Saint-Marin n'ont pas pu se départager (0-0).

LES RÉSULTATS DES MATCHES DE LA SOIRÉE

Ligue A

Groupe 4

Allemagne - Suisse : 3-3

Ukraine - Espagne : 1-0

Ligue C

Groupe 1

Azerbaïdjan - Chypre : 0-0

Monténégro - Luxembourg : 1-2

Ligue D

Groupe 1

Lettonie - Malte : 0-1

Îles Féroé - Andorre : 2-0

Groupe 2