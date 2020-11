LDN - L'Allemagne assure, la Suisse et l'Espagne dos à dos, la Suède domine la Croatie : le récap de la soirée

Ce samedi soir, s'est déroulé la 5e journée de la Ligue des Nations. Au programme, le déplacement de la Croatie en Suède, ainsi que les rencontres Allemagne-Ukraine et Suisse-Espagne. Retour sur ces matches.

Dans la poule 4 du groupe A, l'Espagne s'est déplacé en Suisse au stade St.Jacob-Park de Bâle. Par l'intermédiaire du joueur de l'Atalanta Remo Freuler, les Helvètes ont pris l'avantage avant la première demie-heure de jeu (1-0, 26e), au terme d'une très belle action collective, alors que les Espagnols ont eu largement le contrôle de la possession (68%). Dans le second acte, peu d'occasions à se mettre sous la dent, jusqu'à la 57e minute où Ricardo Rodriguez a concédé un pénalty. Sergio Ramos s'est chargé de la sentence, mais n'a pas concrétisé cette énorme occasion. Ce dernier a eu une deuxième chance, lorsque le défenseur Nico Elvedi a concédé un pénalty, et a même obtenu un second carton jaune synonyme de carton rouge pour jeu dangereux sur Alvaro Morata. Cependant, le capitaine de la Roja n'a pas transformé ce tir au but, arrêté par Yann Sommer (80e). Gerard Moreno, entré en jeu peu avant, a égalisé en fin de rencontre (1-1, 89e), ce qui a permis aux Espagnols de repartir avec un point de Bâle. Les coéquipiers de Shaqiri sont placés à la 4e place du groupe (3 points). Les hommes de Luis Enrique, quant à eux, sont descendus à la 2e place (8 points) suite à ce match nul.

Dans l'autre match du groupe, l'Allemagne a reçu l'Ukraine à la Red Bull Arena de Leipzig. Les visiteurs ont surpris les champions du monde 2014, car Roman Yaremchuk a ouvert le score (0-1, 12e), sur un ballon d'Oleksandr Zubkov. Cependant, les coéquipiers de Manuel Neuer sont vite revenus au score, par l'intermédiaire de Leroy Sané, d'une frappe du gauche, sur une passe décisive de son coéquipier au Bayern Munich, Leon Goretzka (1-1, 23e). Ce dernier s'est même offert un doublé de passes décisives, en adressant un ballon à Timo Werner, qui a conclu cette action par une tête qui a fini au fond des filets du portier vétéran Andriy Pyatov (2-1, 33e). En deuxième mi-temps, l'attaquant de Chelsea a inscrit un doublé pour creuser l'écart sur un ballon de Matthias Ginter (3-1, 64e). Les hommes de Joachim Löw ont donc pris la 1e place du groupe (9 points), tandis que leurs adversaires du soir se sont placés à la 3e place (6 points), mais peut encore rêver du Final Four.

Dans le même temps, la Suède a accueilli la Croatie dans la poule 3 de ce groupe A (groupe de la France). Pendant que les Tricolores se sont imposés face aux Portugais, les Scandinaves ont pris l'avantage grâce à Dejan Kulusevski, qui a inscrit le premier but de cette rencontre (1-0, 36e). Peu de temps après, le défenseur central Marcus Danielsson a doublé la mise de la tête pour les siens, sur un corner de Sebastian Larsson (2-0, 45e). Danielsson a encore marqué en deuxième mi-temps, mais cette fois-ci contre son camp (2-1, 81e), ce qui a permis de relancer les Croates à 10 minutes du terme de la rencontre. Malgré ce but, les Suédois ont conservé leur avantage et ont pris les 3 points, leurs premiers dans cette compétition et sont 4e (3 points), à égalité de points avec les Croates.

LES RÉSULTATS DE LA SOIRÉE

Groupe A3

Suède - Croatie : 2 - 1

Portugal - France : 0 - 1

Groupe A4

Suisse - Espagne : 1 - 1