LDN - L'Angleterre fait chuter la Belgique, les Pays-Bas accrochés par la Bosnie : le récap' des matchs de 18 heures

Dans ce choc du groupe 2 de la Ligue A, l'Angleterre est venue à bout de la Belgique à Wembley. Les Three Lions ont pourtant été dominés une bonne partie du match mais ils ont su être efficace dans les deux surfaces. Romelu Lukaku a ouvert le score pour les Belges (16ème) sur un pénalty, mais les Anglais sont revenus grâce à Rashford juste avant la pause (39ème), lui aussi sur un pénalty. Le niveau a clairement baissé en deuxième mi-temps et les Belges, orphelins d'Hazard et Mertens (absents), n'ont pas su trouver la faille, au contraire de Mason Mount (64ème). Le jeune anglais lobe Mignolet grâce à une frappe contrée par Alderweireld. Avec cette victoire, l'Angleterre double la Belgique au classement et prend la première place !

De son côté, les Pays-Bas ne trouvent toujours pas le chemin de la victoire avec Frank de Boer. Après la défaite en amical face au Mexique mercredi, les Bataves n'ont pas su faire mieux que match nul contre la Bosnie ce dimanche (0-0). Dans le groupe de la France, la Croatie est venue à bout de la Suède (2-1) grâce à un but tardif de Kramaric (84ème).

LES RÉSULTATS DES MATCHS DU JOUR

Ligue A

Groupe 1

Bosnie-Herzégovine - Pays-Bas : 0-0

20h45 : Pologne - Italie

Groupe 2

Angleterre - Belgique : 2-1

20h45 : Islande - Danemark

Groupe 3

Croatie - Suède : 2-1

20h45 : France - Portugal

Ligue B

Groupe 1

Norvège - Roumanie : 4-0

20h45 : Irlande du Nord - Autriche

Groupe 2

20h45 : Israël - République Tchèque

20h45 : Écosse - Slovaquie

Groupe 3

20h45 : Russie - Turquie

20h45 : Serbie - Hongrie

Groupe 4

Irlande - Pays de Galles : 0-0

Finlande - Bulgarie : 2-0

Ligue C

Groupe 2

Estonie - Macédoine : 3-3

Arménie - Géorgie : 2-2

Groupe 3

20h45 : Kosovo - Slovénie

20h45 : Grèce - Moldavie

Groupe 4