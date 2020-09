LDN - L'Angleterre s'impose sur le fil en Islande

Dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des Nations, l'Angleterre s'est imposée in extremis en Islande (0-1), ce samedi en fin d'après-midi. L'unique réalisation de cette rencontre a été inscrite sur penalty par Raheem Sterling (90ème+1). La sélection locale a ensuite eu la balle de l'égalisation mais Birkir Bjarnason, le milieu de terrain de Brescia, n'a pas cadré son penalty obtenu à la suite d'une faute commise par Joe Gomez.

Dans les autres résultats des rencontres de 18 heures, le Monténégro a dominé Chypre grâce à un doublé de Stevan Jovetic (0-2), tandis que la Géorgie et le Luxembourg se sont aussi imposés loin de leurs bases, en Estonie (0-1) et en Azerbaïdjan (1-2). Un peu plus tôt dans l'après-midi, Gibraltar avait dominé Saint-Marin (1-0) et la Macédoine avait disposé de l'Arménie (2-1).

LES RÉSULTATS DU SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Ligue A

Groupe 2

Islande - Angleterre : 0-1

Ligue C

Groupe 1

Azerbaïdjan - Luxembourg : 1-2

Chypre - Monténégro : 0-2

Groupe 2

Macédoine - Arménie : 2-1

Estonie - Géorgie : 0-1

Ligue D

Groupe 2