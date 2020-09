LDN - L'Espagne arrache le nul en Allemagne

A Stuttgart, l'Allemagne a pensé s'offrir sa première victoire en Ligue des Nations avant que l'Espagne ne colle à 1-1 grâce à un but salvateur de José Gaya au bout du temps additionnel. Dans les autres rencontres, la Russie a bien démarré, la Turquie non.

UEFA Nations League - League A / Groupe 4 Allemagne 1 - 10 - 0 Espagne T. Werner 51'

95' José Gaya



C'est le grand retour de la Ligue des Nations. Et pour démarrer au mieux cette seconde édition, un an et demi après la victoire du Portugal lors de l'inauguration de la compétition, l'Allemagne et l'Espagne s'affrontaient à Stuttgart. Une première journée frustrante pour la Mannschaft, dominatrice en première période et malheureuse face un David De Gea inspiré.

Mais après la pause, Robin Gosens, parfaitement lancé sur le couloir gauche, servait Timo Werner qui cassa les chevilles de Pau Torres avant de croiser un tir victorieux au sol (51ème). L'enchaînement du nouvel attaquant de Chelsea était parfait et permettait aux siens de mener 1-0. La Roja, entreprenante provoquait de son côté sa réussite en fin de partie. Sur un centre de la dernière chance, Rodrigo plaça sa tête avant que José Gaya ne prolonge du pied droit (96ème). Dans les buts, Kevin Trapp était impuissant. L'Allemagne manquait ainsi de remporter son premier match de Ligue des Nations. Un nul pas idéal pour se lancer dans ce groupe 4 où figurent également l'Ukraine et la Suisse. Les hommes d'Andriy Chevtchenko sont sortis vainqueurs face à la Nati (2-1).

En Ligue B, la Russie a écoeuré la Serbie à domicile (3-1), pendant que la Turquie a étonnamment chuté chez elle face à la Hongrie (0-1). Surprise également à Sofia où la Bulgarie a obtenu un nul contre l'Irlande (1-1), pendant que dans le même groupe, le Pays de Galles a effacé la Finlande (0-1) à Helsinki. Matchs nuls en revanche entre la Slovénie et la Grèce (0-0), et la Moldavie et le Kosovo (1-1). Enfin, en division D, les Iles Féroé ont battu Malte (3-2), pendant que la Lettonie a concédé un nul frustrant contre Andorre (0-0).

LES RESULTATS DU JEUDI 3 SEPTEMBRE

Ligue A

Groupe 4

Allemagne - Espagne : 1-0

Ukraine - Suisse : 2-1

Ligue B

Groupe 3

Russie - Serbie : 3-1

Turquie - Hongrie : 0-1

Groupe 4

Finlande - Pays de Galles : 0-1

Bulgarie - Irlande : 1-1

Ligue C

Groupe 3

Slovénie - Grèce : 0-0

Moldavie - Kosovo : 1-0

Ligue D

Groupe 1