LDN - L'Espagne domine la Suisse, l'Allemagne s'impose en Ukraine

Ce samedi soir, dans le cadre de la Ligue des Nations, l'Espagne et l'Allemagne ont assuré l'essentiel en s'imposant respectivement face à la Suisse (1-0) et en Ukraine (1-2).

À l'Estadio Alfredo Di Stéfano, l'Espagne a maîtrisé son sujet mais n'a finalement remporté qu'un court succès face à la Suisse (1-0). L'unique réalisation de cette rencontre a été inscrite de manière précoce par Mikel Oyarzabal, qui, à la suite d'une erreur de relance de Yann Sommer, a fait mouche d'une belle frappe du gauche décochée sans contrôle depuis le point de penalty (14ème). Grâce à cette victoire étriquée mais méritée, et on ne peut plus précieuse, l'Espagne reste en tête du groupe 4 (7 points), deux longueurs devant l'Allemagne (5 points).

La Nationalmannschaft, justement, a elle aussi fait le travail, s'imposant difficilement en Ukraine (1-2), une première dans son histoire. Les protégés de Joachim Löw ont fait la différence grâce à Matthias Ginter (20ème) et Leon Goretzka (49ème). Étrillée par la France mercredi soir en amical (7-1), la sélection ukrainienne a donné du fil à retordre aux coéquipiers de Manuel Neuer, qui a été contraint de s'incliner en fin de match face à Ruslan Malinovskyi, buteur sur penalty (76ème). Suite à ces résultats, l'Ukraine (3 points) et la Suisse (1 point) ferment la marche dans la poule 4.

