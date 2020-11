LDN - L'Espagne et Torres humilient l'Allemagne, le Portugal domine la Croatie : le récap de la soirée

Dans cette dernière journée (6e) de Ligue des Nations, le suspense était au rendez-vous pour connaître un peu plus les participants au Final Four. Retour sur ces rencontres.

Une finale. Voila ce qu'on a eu comme impression au coup d'envoi de la rencontre entre l'Espagne et l'Allemagne, dans le groupe 4 de la poule A. Mais le match a tourné à l'humiliation pour les Allemands. Pourtant, la rencontre a mal commencé pour les hommes de Luis Enrique, avec la blessure de Sergio Canales, qui a cédé sa place à Fabian Ruiz peu avant le premier quart d'heure de jeu (12e). Et ce dernier a été efficace, car il a adressé une passe décisive à Alvaro Morata pour inscrire le premier but de cette partie (1-0, 17e). L'attaquant de Manchester City Ferran Torres a doublé la mise sur une belle reprise de volée, à la suite d'une tête de Dani Olmo qui a touché la barre transversale (2-0, 33e). Son coéquipier chez les Skyblues Rodrigo Hernandez s'est ajouté à la fête, en inscrivant un but de la tête sur un corner de Koke, pour corser l'addition (3-0, 38e). Dans le second acte, Ferran Torres s'est offert un doublé sur une offrande de Gaya pour enfoncer la Mannschaft (4-0, 55e). Le Mancunien a décidément vécu une soirée de rêve, car il a inscrit un triplé, encore sur un ballon de Fabian Ruiz, au terme d'une belle action collective (5-0, 71e). Enfin, Mikel Oyarzabal a clôturé le festival et a inscrit le dernier but du match, sur un ballon de Gaya (6-0, 89e). Ainsi, avec cette victoire, les Espagnols prennent la tête du groupe et obtiennent un ticket pour le Final Four (11 points). Leurs adversaires du soir finissent donc 2es (9 points).

Dans le même groupe, le match entre la Suisse et l'Ukraine a été reporté en raison de nombreux cas positifs au coronavirus dans les rangs ukrainiens.

Le Portugal reverse la Croatie

Dans le même temps, pendant que les Bleus se sont imposés face à la Suède (4-2), la Croatie a accueilli le Portugal dans le groupe 3. Les coéquipiers de Luka Modric ont pris l'avantage par l'intermédiaire du joueur de Chelsea Mateo Kovacic, en deux temps, d'une frappe du pied gauche (1-0, 29e). En début de deuxième mi-temps, le Croate Marko Roi a été expulsé pour un second carton jaune, pour jeu dangereux sur Cristiano Ronaldo (51e). La sanction tombe aussitôt, car Ruben Dias a égalisé d'une frappe du pied droit suite à un coup-franc de Ronaldo et un mauvais renvoi du gardien (1-1, 52e). Quelques minutes plus tard, la pépite de l'Atlético Madrid Joao Félix a donné l'avantage aux Portugais, sur un ballon en retrait de Diogo Jota (1-2, 60e). Mais les hommes de Zlatko Dalic ne se sont pas laissés abattre, et ont vite relevé la tête. En effet, Mateo Kovacic a inscrit un doublé pour revenir à hauteur des coéquipiers de Ronaldo, sur une frappe à l'entrée de la surface (2-2, 65e). En toute fin de rencontre, le défenseur de Manchester City (bien représenté ce soir) Ruben Dias a inscrit un doublé sur un corner, et a donc offert la victoire aux siens au bout du temps réglementaire (2-3, 90e). Le Portugal finit donc 2e derrière la France (13 points), tandis que les Croates finissent 3es (3 points).

LES RÉSULTATS DE LA SOIRÉE

Ligue A

Groupe 3

France - Suède : 4 - 2

Croatie - Portugal : 2 - 3

Groupe 4

Suisse - Ukraine : Reporté