LDN - L'Espagne ne fait qu'une bouchée de l'Ukraine, la Suisse accroche l'Allemagne

À domicile, dans le stade Alfredo Di Stéfano de Madrid (centre d'entraînement du Real), l'Espagne s'est amusée, ce dimanche soir, face à l'Ukraine (victoire 4-0). La Roja a rapidement pris les devants par l'intermédiaire de Sergio Ramos, buteur dès la troisième minute sur un pénalty provoqué par Ansu Fati. Le défenseur et capitaine de la sélection a doublé la mise à l'heure de jeu de la tête (29ème, 2-0). L'autre joueur en forme dans cette première mi-temps, Ansu Fati, a également trouvé la faille, à la 32ème minute (3-0). Le jeune Catalan est devenu, ce soir, le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole. En fin de match, Ferran Torres a inscrit le quatrième et dernier but des Espagnols (84ème, 4-0). Avec cette victoire, l'Espagne prend la tête du groupe 4 devant l'Allemagne.

Les Allemands, qui avaient partagé les points avec les Hispaniques jeudi (1-1), ont été accrochés par la Suisse à Bâle. Pourtant, les hommes de Joachim Löw ont ouvert la marque dans le premier quart d'heure par l'intermédiaire de Gündogan mais ces derniers n'ont jamais su prendre le large. À l'inverse, la Nati a beaucoup vendangé avant de trouver la faille en seconde période, grâce à Widmer (57ème). Dans les autres rencontres de la soirée, la Serbie et la Turquie se sont laissées sur un score nul (0-0), tandis que la Grèce s'est imposée 2-1 face au Kosovo.

LES RÉSULTATS DU DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Ligue A

Groupe 4

Suisse - Allemagne : 1-1

Espagne - Ukraine : 4-0

Ligue B

Groupe 3

Hongrie - Russie : 2-3

Serbie - Turquie : 0-0

Groupe 4

Pays de Galles - Bulgarie : 1-0

Irlande - Finlande : 0-1

Ligue C

Groupe 3

Slovénie - Moldavie : 1-0

Kosovo - Grèce : 1-2

Ligue D

Groupe 1