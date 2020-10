LDN - L'Irlande et le Pays de Galles dos à dos

Ce dimanche après-midi, à l'Aviva Stadium, l'Irlande et le Pays de Galles se sont neutralisés (0-0), en Ligue des Nations. À l'issue de ce score de parité, les Dragons, qui se présentaient à Dublin sans Gareth Bale ni Joe Allen, gardent la tête du groupe 4 de la Ligue B (7 points), devant la Finlande (3 points, un match en moins) et donc l'Irlande (2 points).

Dans l'autre rencontre de ce début d'après-midi, le Kazakhstan et l'Albanie n'ont pas non plus réussi à se départager (0-0) et restent respectivement premier et deuxième de la poule 4 de la Ligue C (avec 4 points), avant Lituanie-Biélorussie (18 heures).

LES RÉSULTATS DES MATCHES DE 15 HEURES

Ligue B

Groupe 4

Irlande - Pays de Galles : 0-0

Ligue C

Groupe 4