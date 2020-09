LDN - L'Italie accrochée par la Bosnie, Les Pays-Bas battent logiquement la Pologne

Deuxième soirée de Ligue des Nations avec l'entrée en lice de l'Italie qui accueillait la Bosnie à Florence. Particulièrement dominatrice, la Squadra Azzura a vécu contre le cours du jeu une ouverture du score particulièrement frustrante de son adversaire signée Edin Dzeko sur corner (57ème). Mais au courage, les hommes de Roberto Mancini sont revenus à 1-1 grâce à Stefano Sensi, à la réception d'une belle déviation de Lorenzo Insigne dans un cafouillage bosnien. Mais malgré ce sursaut d'orgueil, les Italiens ne sont pas parvenus à arracher la victoire. Match nul 1-1 frustrant et pas idéal pour démarrer cette édition 2020-2021 de Nations League.

Une compétition que démarre parfaitement les Pays-Bas. A Amsterdam, les Oranges ont harcelé la Pologne (13 tirs à 2) avant de parvenir à ouvrir le score par Steven Bergwijn (61ème). Magnifiquement servi par une ouverture de Frenkie De Jong, Hans Hatoboer a rabattu le ballon devant le but pour le joueur de l'Ajax absolument seul. Un but parfaitement construit par la sélection dirigée en intérim par Dwight Lodeweges depuis le départ de Ronald Koeman au FC Barcelone. Les Néerlandais ont dominé les coéquipiers de Piotr Zielinski qui menaient les siens en l'absence de Robert Lewandowski et prennent la tête du groupe 1 devant l'Italie, la Pologne et la Bosnie.

Dans les autres rencontres, la Roumanie n'est pas parvenue à se défaire de l'Irlande du Nord à domicile (1-1), pendant que dans le même groupe de la Ligue B, la Norvège a perdu son duel contre l'Autriche malgré un but d'Erling Haaland (1-2). De son côté, la République Tchèque s'est imposée 2-0 en Slovaquie, alors que l'Ecosse et Israel se sont neutralisés (1-1). Enfin, en Ligue D, le Kazakhstan a battu plus tôt dans la soirée la Lituanie (0-2), et l'Albanie est venue à bout de la Biélorussie sur le même score.

LES RESULTATS DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE

Ligue A

Groupe 1

Pays-Bas - Pologne : 1-0

Italie - Bosnie-Herzégovine : 1-1

Ligue B

Groupe 1

Roumanie - Irlande du Nord : 1-1

Norvège - Autriche : 1-2

Groupe 2

Slovaquie - République Tchèque : 1-3

Ecosse - Israel : 1-1

Ligue C

Groupe 4