LDN - L'Italie accrochée par la Pologne : le récap' des matchs du soir

En plus de France-Portugal, soldé sur un 0-0, d'autres matchs ont eu lieu ce soir dans le cadre de la Ligue des Nations. L'Italie, dans le groupe des Pays-Bas, a été accrochée par la Pologne (0-0). Malgré le peu de danger en face, la Squadra Azzurra de Marco Verratti et Alessandro Florenzi, titulaires, n'a pas trouvé le chemin des filets. Moise Kean, qui porte aussi les couleurs du PSG, a donné un second souffle à son équipe mais il n'a pas su faire la différence non plus. Dans les autres rencontres de la soirée, le Danemark s'est offert un joli succès 3-0 en Islande grâce à des buts de Sigurjonsson (45e), Eriksen (46e) et Skov (61e), tandis que la Hongrie s'est imposée 1-0 en Serbie.

LES RÉSULTATS DES MATCHS DU JOUR

Ligue A

Groupe 1

Bosnie-Herzégovine - Pays-Bas : 0-0

Pologne - Italie : 0-0

Groupe 2

Angleterre - Belgique : 2-1

Islande - Danemark : 0-3

Groupe 3

Croatie - Suède : 2-1

France - Portugal : 0-0

Ligue B

Groupe 1

Norvège - Roumanie : 4-0

Irlande du Nord - Autriche : 0-1

Groupe 2

Israël - République Tchèque : 1-2

Écosse - Slovaquie : 1-0

Groupe 3

Russie - Turquie : 1-1

Serbie - Hongrie : 0-1

Groupe 4

Irlande - Pays de Galles : 0-0

Finlande - Bulgarie : 2-0

Ligue C

Groupe 2

Estonie - Macédoine : 3-3

Arménie - Géorgie : 2-2

Groupe 3

Kosovo - Slovénie : 0-1

Grèce - Moldavie : 2-0

Groupe 4