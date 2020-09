LDN - L'Italie remporte le choc face aux Pays-Bas

A Amsterdam, l'Italie a parfaitement négocié son deuxième match de poule de Ligue des Nations contre les Pays-Bas. Dans les autres rencontres, toutes les équipes se sont imposées à l'extérieur, sauf la Slovaquie, tenue en échec en Israel.

UEFA Nations League - League A / Groupe 1 Pays-Bas 0 - 10 - 1 Italie 46' N. Barella



C'était le grand choc de la soirée de ce lundi 7 septembre. Dans une Johan Cruyff Arena vide de public et de soutien à des Néerlandais qui en avaient bien besoin, l'Italie a maîtrisé son deuxième match de poule de Ligue des Nations. Dans ce groupe 1 de la division A, les hommes de Roberto Mancini ont attendu la fin de la première mi-temps pour sanctionner le peu d'idée des Oranges. Alerté sur le flanc gauche de la surface, Ciro Immobile trouva d'un centre parfaitement brossé un Nicolo Barella absolument seul au second poteau. Le milieu de terrain de l'Inter de Milan coupa d'une tête tranchante entre Virgil Van Dijk et un Nathan Aké endormi (46ème).

L'ancien joueur de Cagliari permettait aux siens de mener juste avant la pause, mais aussi de prendre un avantage définitif malgré un réveil tardif des locaux. La Squadra Azzura a frôlé l'égalisation en fin de rencontre, recroquevillée dans ses vingt mètres et subissant les multiples assauts bataves. Au final, c'est bien l'Italie, invaincue depuis seize matchs désormais, qui s'impose dans cette belle affiche de Nations League et cumule désormais six points devant les Pays-Bas (3 points).

Il faisait bon de voyager ce soir. Toutes les équipes qui évoluaient à l'extérieur ont connu la victoire ou le nul. Dans le même groupe, la Pologne a bien rebondi après sa défaite à Amsterdam (1-0) en battant la Bosnie-Herzégovine grâce notamment à Kamil Glik, l'ancien monégasque parti au Benevento. En Ligue B, la Norvège, portée par le doublé d'Erling Haaland a étrillé l'Irlande du Nord (1-5), pendant que la Roumanie a plus bataillé en Autriche (2-3) tout comme l'Ecosse en République Tchèque (1-2) et la Slovaquie en Israel (0-1). Enfin, en division C, la Biélorussie est venue à bout du Kazakhstan (1-2), alors que la Lituanie s'est défaite de l'Albanie (0-1).

LES RESULTATS DU LUNDI 7 SEPTEMBRE

Ligue A

Groupe 1

Pays-Bas - Italie : 0-1

Bosnie - Pologne : 1-2

Ligue B

Groupe 1

Irlande du Nord - Norvège : 1-5

Autriche - Roumanie : 2-3

Groupe 2

République Tchèque - Ecosse : 1-2

Israel - Slovaquie : 1-1

Ligue C

Groupe 4