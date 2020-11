LDN - La Belgique domine l'Angleterre, l'Italie vient à bout de la Pologne

Ce dimanche soir, c'était la fin de cette 5ème et avant dernière journée de Ligue des Nations. Et ce dimanche soir comportait quelques chocs, à l'image de cet alléchant Belgique-Angleterre. Mais comme souvent dans le royaume de Belgique, les Diables rouges n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires (2-0). Dès la 10ème minute, les Belges prennent les devants grâce à Youri Tielemans, avant un deuxième but superbe de Mertens sur coup-franc (23ème). Les Anglais ont essayé de réagir par la suite mais les hommes de Roberto Martinez ont montré une solidité à toute épreuve. Ils joueront la qualification pour le Final-4 de la compétition mercredi prochain face au Danemark, victorieux de l'Islande (2-1). À noter la titularisation de Jason Denayer, le défenseur lyonnais, du côté de la Belgique, leader donc de ce groupe 2 de la Ligue A.

L'autre choc de la Ligue A se situe dans le groupe 1 avec le déplacement de la Pologne en Italie. L'escouade de Robert Lewandowski, titulaire pour la rencontre, s'est inclinée 0-2 sur un but de Jorginho sur pénalty à la demi-heure de jeu (27ème), puis une réalisation en fin de match de Berardi (83ème). Les Italiens sont premiers du groupe mais devront l'emporter, mercredi, contre la Bosnie pour accrocher le Final 4.

À noter, enfin, le joli but de Nemanja Radonjic, l'ailier de l'Olympique de Marseille, lors de la rencontre entre la Hongrie et la Serbie (1-1, Ligue B, Groupe 3). Le Phocéen a mis les Serbes sur orbite mais n'a rien pu faire face à l'égalisation de Kalmar (39ème).

LES RÉSULTATS DES MATCHES DE 20H45

Ligue A

Groupe 1

Italie - Pologne : 2-0

Groupe 2

Belgique - Angleterre : 2-0

Danemark - Islande : 2-1

Ligue B

Groupe 1

Autriche - Irlande du Nord : 2-1

Groupe 2

République Tchèque - Israël : 1-0

Groupe 3

Hongrie - Serbie : 1-1

Ligue C

Groupe 3