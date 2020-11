LDN - La Belgique et l'Italie assurent leur place au Final-4, le Pays de Galles accède à la Ligue A

Dernière journée de Ligue des Nations ce mercredi soir et de nombreux matchs au rendez-vous, notamment pour assurer les places pour le Final-4. La Belgique et l'Italie pourraient donc être un adversaire potentiel des Bleus dans quelques mois.

La Belgique a assuré l'essentiel face au Danemark (4-2). Dans cette finale pour la tête du Groupe 2, les Diables Rouges ont démarré tambour battant avec un but précoce de Youri Tielemans dès la 3ème minute. Si les Danois ont égalisé avant les 20 minutes de jeu, la Belgique a pris le large en deuxième mi-temps, grâce à un doublé de Romelu Lukaku (56ème, 69ème). Si Courtois a commis une boulette amenant le deuxième but danois (86ème), De Bruyne a, dans la foulée, remis la Belgique à l'abris (88ème). Avec cette victoire, les Belges terminent premiers, devant le Danemark et l'Angleterre, victorieux de l'Islande 4-0. Les Islandais sont d'ailleurs relégués en Ligue B.

Dans l'autre groupe de la Ligue A, l'Italie a fait le job en Bosnie (2-0) pour arracher la place au Final-4. Belotti (22ème) et Berardi (68ème) sont les buteurs italiens. Le choc entre la Pologne et les Pays-Bas s'est soldé sur une victoire hollandaise. Memphis Depay (77ème) a d'abord répondu à l'ouverture du score de Jozwiak (6ème) sur pénalty, avant le but de la victoire inscrit par Wijnaldum (85ème). À noter que la Bosnie file en Ligue B.

En ce qui concerne la Ligue B, la République Tchèque, vainqueur de la Slovaquie (2-0) et l'Autriche, qui a perdu contre la Norvège (0-1), ont validé leur ticket pour la Ligue A lors de la prochaine édition de la Ligue des Nations. Même chose pour le Pays de Galles (3-1 contre la Finlande) et la Hongrie (2-0 contre la Turquie). À noter enfin le gros carton de la Serbie face à la Russie (5-0) grâce à un sublime but de Radonjic.

LES RÉSULTATS DE LA SOIRÉE

Ligue A

Groupe 1

Bosnie-Herzégovine - Italie : 0-2

Pologne - Pays-Bas : 1-2

Groupe 2

Belgique - Danemark : 4-2

Angleterre - Islande : 4-0

Ligue B

Groupe 1

Autriche - Norvège : 0-1

Irlande du Nord - Roumanie : 1-1

Groupe 2

Israël - Ecosse : 1-0

République Tchèque - Slovaquie : 2-0

Groupe 3

Serbie - Russie : 5-0

Hongrie - Turquie : 2-0

Groupe 4

Pays de Galles - Finlande : 3-1

Irlande - Bulgarie : 0-0

Ligue C

Groupe 3