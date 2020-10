LDN - Le Portugal l'emporte, l'Angleterre chute à domicile : le récap' des matchs de la soirée

Vingt matchs de Ligue des Nations au programme ce mercredi soir. La France remporte encore son duel en Croatie, le Portugal l'emporte face à la Suède dans le groupe 3 de la Ligue A, pendant que l'Angleterre s'est fait surprendre par le Danemark à Wembley.

Dans le groupe 1 de la Ligue A, la Pologne a dominé la Bosnie 3-0 grâce notamment à un but de Lewandowski, pendant que l'Italie et les Pays-Bas se sont quittés sur un score de 1-1. Dans le groupe 2 de cette même ligue, la Belgique s'est imposée en Islande 2-1. Coup de tonnerre en Angleterre, où le Danemark est venu s'imposer à Wembley grâce à un but de Christian Eriksen. Enfin, La France et le Portugal confirment leurs rangs en battant respectivement la Croatie et la Suède dans le groupe 3. Les Bleus sont allés s'imposer 2-1 à Zagreb, pendant que les hommes de Fernando Santos ont battu tranquillement les scandinaves 3-0.

Dans la Ligue B, l'Autriche et la Norvège se sont imposés 1-0 et 0-1 face à la Roumanie et l'Irlande du Nord dans le groupe 1. Tandis que l'Ecosse et Israël ont battu respectivement la Slovaquie et la République Tchèque dans le groupe 2. Ensuite, dans le groupe 3, la Turquie et la Serbie ont fait match num 2-2, tout comme la Russie et la Hongrie 0-0. La Finlande a battu l'Irlande 1-0 et le Pays de Galles a a battu la Bulgarie dans le groupe 4.

LES RESULTATS DES MATCHS DE LA SOIREE

Ligue A

Groupe 1

Pologne - Bosnie-Herzégovine : 3-0

Italie - Pays-Bas : 1-1

Groupe 2

Islande - Belgique : 1-2

Angleterre - Danemark : 0-1

Groupe 3

Portugal - Suède : 3-0

Croatie - France : 1-2

Ligue B

Groupe 1

Roumanie - Autriche : 0-1

Norvège - Irlande du Nord : 1-0

Groupe 2

Slovaquie - Israël : 2-3

Ecosse - République Tchèque : 1-0

Groupe 3

Turquie - Serbie : 2-2

Russie - Hongrie : 0-0

Groupe 4

Finlande - Irlande : 1-0

Bulgarie - Pays de Galles : 0-1

Ligue C

Groupe 2

Estonie - Arménie : 1-1

Macédoine du Nord - Géorgie : 1-1

Groupe 3

Moldavie - Slovénie : 0-4

Grèce - Kosovo : 0-0

Groupe 4