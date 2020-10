LDN - La France et le Portugal se laissent dos à dos (résumé et notes)

L'Équipe de France et le Portugal se sont laissés sur un score de parité (0-0), dans le cadre d'un match de la Ligue des Nations. Les deux nations se retrouveront dans un mois au Portugal pour la manche retour, mais aussi au mois de juin prochain à l'Euro.

UEFA Nations League - League A / Groupe 3 France 0 - 00 - 0 Portugal

La France et le Portugal sont deux formations liées depuis plusieurs années maintenant. En effet, il y a six ans jour pour jour, le 11 octobre 2014, les deux formations se sont affrontées, déjà au Stade de France, dans le cadre d'un match amical remporté par les Bleus. Deux ans plus tard, Français et Portugais ont, encore une fois, croisé le fer dans l'enceinte francilienne pour la finale de l'Euro et le sacre des Lusitaniens sur un but d'Eder (0-1). Mais les deux sélections vont commencer à se connaître vraiment par coeur puisque trois rencontres sont programmées cette saison : la première ce soir donc, en match aller de la Ligue des Nations, la seconde le 14 novembre prochain, encore en LDN, puis le 23 juin 2021 pour la phase de poules de l'Euro. Et dans ce premier test, aucune formation ne sort gagnante !

Dans un stade qui sonne creux ou presque (seulement quelques centaines de spectateurs), les Portugais ont montré leurs qualités durant la première mi-temps même si les grosses occasions n'ont pas vraiment été au rendez-vous. Les Bleus, en manque de rythme et en cruel manque d'inspiration, ont pu compter sur une charnière centrale très solide, à l'image des bonnes interventions de Presnel Kimpembe (16ème) et surtout de Lucas Hernandez (24ème) sur Ronaldo. Le latéral gauche tricolore réalise un sauvetage express en taclant une reprise de CR7, étonnamment seul dans la surface de réparation. Les Lusitaniens manquent aussi le cadre sur un coup-franc bien botté par Bruno Fernandes, mais João Félix reprend au-dessus des cages de Lloris, lui qui était seul au premier poteau (36ème). Le jeune portugais aurait pu laisser le ballon à ses coéquipiers Danilo ou Ronaldo, encore mieux placés et complètement libres.

Une rencontre très pauvre en occasions...

Au retour des vestiaires, les Français viennent avec de meilleures intentions, probablement remis sur le droit chemin par Didier Deschamps. Kylian Mbappé, en grande difficulté une bonne partie du match, dépose son futur coéquipier Danilo avec une feinte de frappe avant de tenter sa chance du gauche. Malheureusement pour les Bleus, Rui Patricio ne se jette pas et peut intervenir de la main gauche (47ème). Si la France se montre plus inspirée, Cristiano Ronaldo, qui n'a jamais marqué contre la France dans sa carrière, a une occasion en or. Trouvé en plein dans la surface par Raphaël Guerreiro, le capitaine portugais tente, tant bien que mal, de remiser ou tirer du pied gauche. Malheureusement, sa reprise ne trouve personne, ni la cage de Lloris, ni un coéquipier (50ème).

Si le ballon voyage bien de part et d'autres des surfaces, les actions vraiment chaudes se font très rares et le Portugal croit faire mouche à 20 minutes du terme, sur un coup-franc de Guerreiro. Le latéral de Dortmund retrouve le vétéran Pepe seul dans la surface, qui marque devant Lloris. Toutefois, le défenseur de 37 ans est sanctionné d'une position de hors-jeu au départ du ballon (72ème). En toute fin de match, le Portugal pousse encore pour forcer la décision mais Hugo Lloris, qui n'a pas eu grand chose à faire, est vigilant et sort un gros arrêt devant une frappe tendue de Ronaldo du gauche (90+2ème). Au rayon des statistiques globales, l'impression laissée sur le terrain est clairement traduite par les chiffres : 3 tirs cadrés pour la France (8 tentatives) et 2 pour le Portugal (9 tentatives également). Le premier choc a tenu ses promesses en terme de sérieux, mais les deux équipes ont encore du travail, devant le but, pour la suite de cette saison et l'ultime rendez-vous au mois de juin prochain.

LES NOTES

FRA : Lloris (5) - Pavard (5), Varane (6), Kimpembe (7), Hernandez (6) - Rabiot (5), Kanté (5), Pogba (5) - Griezmann (5) - Giroud (3), Mbappé (3).

POR : Patricio (6) - Semedo (7), Dias (6), Pepe (7), Guerreiro (3) - William (5), Danilo (6), B.Fernandes (4) - Bernardo Silva (5), João Félix (5), Ronaldo (5).